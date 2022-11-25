Batman'da caminin iskelesi çöktü: 2'si ağır 14 yaralı
Batman'da bir caminin inşaatındaki iskele çöktü. Meydana gelen kazada 2'si ağır 14 işçi yaralandı.
3. Sayfa 25.11.2022, 16:02
Gültepe Mahallesi Esentepe mevkiindeki yapımı süren Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin içinde yer alan cami inşaatının iskelesi çöktü.
Olay yerine çok sayıda polis ekibinin yanı sıra sağlık, itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi sevk edildi.
İskelenin çökmesiyle 2'si ağır 14 işçi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Batman Belediyesi itfaiye ekiplerince iskelede mahsur kalan 2 işçi de kurtarıldı.
Ekiplerin, çöken iskeledeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan, İl Sağlık Müdürü Semih Canpolat ve AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür de olay yerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
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