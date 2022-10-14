Başlarından vurulmuş halde bulunan karı-koca toprağa verildi
Sivas merkeze bağlı bir köyde evlerinde başlarından tabancayla vurulmuş halde bulunan karı koca toprağa verildi.
3. Sayfa 14.10.2022, 14:36
Merkeze bağlı Yavu köyü Bahçeli mezrasında çiftçilikle uğraşan S.Ö. (44) ile karısı S.Ö'nün (46) cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından mezradaki mescide getirildi.
Çiftin cenazeleri burada kılınan namazın ardından mezradaki kabristana defnedildi.
Yavu köyü Bahçeli mezrasında S.Ö. ile karısı S.Ö. dün yakınları tarafından evlerinde yatak odasında başlarından tabancayla vurulmuş halde bulunmuştu.
S.Ö'nün, karısını öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Kaynak: AA
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