Başakşehir'de feci kaza: 2 yaralı

Başakşehir'de virajı alamayarak takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Süleyman Demirel Bulvarı'ndan Altınşehir istikametine giden Rezan Tekin, kullandığı 34 PHC 86 plakalı otomobilin hakimiyetini virajı dönerken kaybetti.



Kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan otomobil takla attı. Kazada, sürücü Tekin olayı yara almadan atlatırken, aracındaki Mehmet Ü. ve Muhammed H. yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.



Kaza sonrasında polis ekipleri kazanın bulunduğu noktada çalışma yaptı.