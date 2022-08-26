Bartın'da erkek cesedi bulundu
Bartın'da ırmaktan gelen kötü kokuların bir erkek cesedinden geldiği anlaşıldı.
3. Sayfa 26.08.2022, 23:02
Kemerköprü Mahallesi mevkisinde Bartın Irmağı'ndan gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler, ırmakta bir erkeğe ait ceset olduğunu belirledi.
Ceset, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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