Bariyere çarpan sürücü aracını bırakıp kaza yerinden kaçtı
Eyüpsultan'da otomobille yol ayrımındaki bariyere çarpan sürücü kazadan sonra aracını bırakıp olay yerinden kaçtı.
3. Sayfa 14.01.2022, 08:00
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 GD 4549 plakalı otomobil, Eyüpsultan-Kemerburgaz Yolu Hasdal Askeri Kışlası önünde yol ayrımındaki bariyere çarptı.
Kaza sonrası sürücü ve beraberindeki kişi, otomobili bırakarak kaçtı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Bariyere saplanan otomobil çekici yardımıyla çıkarıldı.
Kaynak: AA
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