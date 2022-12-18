Bariyere çarpan araç takla attı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, demir bariyere çarpan araç takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
3. Sayfa 18.12.2022, 09:16 18.12.2022, 09:24
Murat Ersoy idaresindeki 16 ARF 379 plakalı hafif ticari araç, Yiğitler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde, demir bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.
İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü Ersoy ile Salih Çabuk, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Ersoy'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Çabuk'un durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Ayrıca, aracın tekerlekleri ve parçalarının etrafa saçılmasıyla kısmen kapanan yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: AA
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|38
|2. Pendikspor
|16
|29
|3. Samsunspor
|17
|29
|4. Bodrumspor
|17
|29
|5. Rizespor
|17
|29
|6. Keçiörengücü
|17
|29
|7. Manisa FK
|17
|27
|8. Boluspor
|17
|27
|9. Bandırmaspor
|16
|25
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|16
|24
|12. Altay
|16
|21
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Erzurumspor
|16
|17
|15. Tuzlaspor
|17
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|17
|15
|17. Altınordu
|16
|12
|18. Denizlispor
|16
|9
|19. Gençlerbirliği
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4