Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.
3. Sayfa 18.09.2022, 16:55
Alınan bilgiye göre, Ali Uçar idaresindeki 10 YU 445 plakalı otomobil, Söğüt Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Araçta bulunan Gülseren Uçar kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ile Sadiye Yakar ve Cevriye Kuzu yaralandı.
Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yaşamını yitiren Gülseren Uçar'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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