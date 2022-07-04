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Balıkesir'de kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Balıkesir'de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi ise yaralandı.

3. Sayfa 04.07.2022, 11:07
Balıkesir'de kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Kebiç (34) yönetimindeki 54 ZP 870 plakalı otomobil, Balıkesir-İzmir-İstanbul otoyolu Savaştepe mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaralılar Salih A. ile Kazım Akkuş'u (32) sıkıştıkları araçlardan çıkarttı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Balıkesir'deki hastanelere kaldırıldı.

Kazada, 54 ZP 870 plakalı otomobildeki Bedri Kebiç, Beyhan Kebiç (28), Berat Ömer Kebiç (2), Bedirhan Kebiç (1) ve Seyhan Akkuş (47) olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Savaştepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve beraberindekiler hastaneye giderek ilgililerden yaralıların sağlık durumu hakkında bilgiler aldı.

Vali Şıldak, hastane önünde yaptığı açıklamada, İstanbul-İzmir Otoyolu Savaştepe ilçesi yakınlarındaki trafik kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İzmir istikametine giden iki araçtan arkadan gelenin öndekine çarptığını anlatan Şıldak, şöyle devam etti:

"Önde bulunan araçta 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. İki vatandaşımız da yaralı olarak hastanede tedavi altında. Durumları iyi. Otoyoldaki kazanın nedenleri inceleniyor, araştırılıyor, kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleriyle ortaya çıkacak bir süreç. Savcılarımız da olay yerinde incelemede bulunup daha sonra otopsi işlemlerine başladı. Üzücü bir kaza. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyorum."

Olay yerinde incelemede bulunduğunu aktaran Vali Şıldak, Savaştepe ilçesine gelerek yaralıları ziyaret ettiğini ve süreci takip ettiğini sözlerine ekledi.

Vali Şıldak'a, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu ile Savaştepe Kaymakamı Mehmet Yüce eşlik etti.

Kaynak: AA
#Balıkesir #kaza
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