banner38

Bakırköy'de faci kaza: Tır, otomobilin üzerine devrildi

İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, yanında seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Meydana gelen kazada hafif yaralanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

3. Sayfa 31.10.2022, 12:55
Bakırköy'de faci kaza: Tır, otomobilin üzerine devrildi

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt İstasyon Caddesi Florya yönünde ilerleyen S.Ö. idaresindeki 59 AB 925 plakalı tır, üst geçide çarptı.

Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden tır, yanında aynı istikamette seyir halindeki S.S.D'nin kullandığı 34 VY 4343 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşanırken, ekiplerin araçların kaldırılması için başlattığı çalışma sürüyor.

#bakırköy #otomobil
Yorumlar (0)
banner35
14
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Adana Demirspor 12 23
3. Beşiktaş 12 22
4. Galatasaray 11 21
5. Trabzonspor 11 21
6. Başakşehir 10 20
7. Konyaspor 12 20
8. Kayserispor 12 20
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Karagümrük 11 12
13. Ankaragücü 11 11
14. Sivasspor 11 10
15. Antalyaspor 10 10
16. Hatayspor 11 10
17. Giresunspor 10 9
18. İstanbulspor 11 8
19. Ümraniye 11 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Keçiörengücü 11 21
3. Boluspor 10 19
4. Bodrumspor 10 18
5. Pendikspor 10 18
6. Samsunspor 11 17
7. Rizespor 10 15
8. Sakaryaspor 11 15
9. Göztepe 10 14
10. Bandırmaspor 10 14
11. Manisa FK 9 13
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 11 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 10 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 9 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. Arsenal 12 31
2. M.City 12 29
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. M. United 12 23
6. Chelsea 12 21
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 13 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 13 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 32
2. Barcelona 12 31
3. Atletico Madrid 12 23
4. Real Betis 12 23
5. Real Sociedad 12 22
6. Athletic Bilbao 12 21
7. Osasuna 12 20
8. Villarreal 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Valencia 12 15
11. Real Valladolid 12 14
12. Mallorca 12 13
13. Almeria 12 13
14. Espanyol 12 11
15. Celta Vigo 12 11
16. Girona 12 10
17. Getafe 11 10
18. Sevilla 12 10
19. Cadiz 12 10
20. Elche 11 4
banner23