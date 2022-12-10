Bağcılar'da kötü kaza
İstanbul Bağcılar'da bariyerleri aşarak devrilen otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.
3. Sayfa 10.12.2022, 20:20
Alınan bilgiye göre, Avrupa Otoyolu'nda Aksaray yönünde ilerleyen 34 EJF 937 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak yol kenarındaki yeşil alana devrildi.
Kazada otomobildeki iki kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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