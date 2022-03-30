Bağcılar'da dehşet: 3 ölü

Bağcılar’da, eşini ve bir kişiyi silahla öldüren şüpheli intihar etti.

İddiaya göre, Ramazan O, İnönü Mahallesi 364. Sokak’ta Ahmet Kadir Ç'yi silahla vurduktan sonra 358. Sokak’taki evine gelerek eşi Gülşen O'ya da ateş etti.

Ramazan O, olay sonrasında intihar girişiminde bulundu. Ramazan O. ile Ahmet Kadir Ç, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye götürüldü.

Ahmet Kadir Ç. ve Ramazan O'nun, kaldırıldıkları hastanede, Gülşen O'nun ise olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerlerini emniyet şeridiyle kapatarak inceleme yaptı.

Gülşen O'nun cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Bu arada, Ramazan ve Gülşen O. çiftinin bir erkek çocukları olduğu belirtildi.