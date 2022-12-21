Babasıyla tartıştı, evi ateşe verdi
Hatay'da babasıyla tartışan kişi kolonya dökerek yaşadıkları evi ateşe verdi.
3. Sayfa 21.12.2022, 08:55
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde babasıyla tartışan kişi kolonya dökerek evi ateşe verdi. Çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürürken evde büyük hasar oluştu. Babasının şikayeti üzerine genç gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Numune Evler Mahallesi Koca Yusuf Caddesi'nde, ruhsal sorunları bulunduğu öne sürülen 24 yaşındaki Sıtkı Batuhan M. ile babası Ahmet M. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Bu sırada odasındaki kolonyayı etrafa döken Sıtkı Batuhan M, ateşe verdiği beş katlı binanın birinci katındaki evlerinde yangın çıkardı.
Kaynak: AA
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