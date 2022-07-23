Babasının kullandığı araçtan düşen çocuk yaşamını yitirdi
Kocaeli Darıca'da babasının park etmek istediği midibüsün kapısının açılmasıyla yere düşerek ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
3. Sayfa 23.07.2022, 16:09
Kazım Karabekir Mahallesi Pehlivan Sokak'ta midibüsünü park etmeye çalışan Ö.K, manevra sırasında kapının henüz bilinmeyen nedenle açılmasıyla kızı E.K'nin yere düştüğünü gördü.
Hemen aracı durduran Ö.K. sağlık ekiplerine haber verdi.
Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi ikindi vakti toprağa verilecek.
Kaynak: AA
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