Babasını bıçaklayarak öldürdü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, babasını bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı.
3. Sayfa 14.11.2021, 12:22
Sümer Mahallesi 69071 Sokak'ta Cabbar Dede K'nin yaşadığı evden gelen bağrışmalar üzerine komşuları durumu polise bildirdi.
Eve giren ekipler, Cabbar Dede K'nin boğazı kesilmiş halde cansız bedeniyle karşılaştı. Polislere kapıyı açan Cabbar Dede K'nin oğlu Sefa K. gözaltına alındı.
Olayı duyarak eve gelen Sefa K'nin kardeşleri sinir krizi geçirirken, zanlı geniş güvenlik önlemleri altında emniyete götürüldü.
Cabbar Dede K'nin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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