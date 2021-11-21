Babasından izinsiz aldığı araçla kaza yaptı
Sultanbeyli'de babasına ait otomobili izinsiz alan 18 yaşındaki genç trafik kazası geçirdi.
3. Sayfa 21.11.2021, 17:48 21.11.2021, 17:49
Alınan bilgiye göre, Hasanpaşa Mahallesi'nde yaşayan ismi öğrenilemeyen 18 yaşından küçük bir genç, babasından habersiz evin önünde park halindeki 34 DIB 904 plakalı otomobili aldı.
Aynı yaşlardaki 4 arkadaşıyla gezerken Gürbüz Caddesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden genç, önce kaldırıma çıktı ardından, bir binanın yol seviyesinden aşağıda olan bahçesine düştü.
Kaza sonrası otomobildeki 4 kişi olay yerinden kaçarken, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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