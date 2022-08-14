Ayının saldırdığı kişi hastaneye kaldırıldı
Pazaryeri ilçesinde bir vatandaş ayı saldırısında yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
3. Sayfa 14.08.2022, 13:46
Sarıdayı köyünde yaşayan şehit Sedat Çakır’ın ağabeyi Selami Çakır, sabah saatlerinde tarlasına giderken ayı ile karşılaştı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Çakır, köpeklerin sayesinde ayıdan kurtuldu.
Pazaryeri İlçe Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edilen Çakır'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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