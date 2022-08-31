Aydın'da iki kamyon çarpıştı: 1 ölü
Aydın'da iki kamyon çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
3. Sayfa 31.08.2022, 23:22 31.08.2022, 23:24
Mehmet Ali Tekeoğlu (57) idaresindeki 09 AEL 078 plakalı maden yüklü kamyon, Aydın-İzmir otoyolunda önünde seyreden Hulusi Yaşar (33) yönetimindeki 09 UG 675 plakalı kamyona çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralanan Mehmet Ali Tekeoğlu, Hulusi Yaşar ile aynı araçtaki Kadriye Yaşar (9) ve Eslem Yaşar (14) ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tekeoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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