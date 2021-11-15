Aydın'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
Aydın'da Kuyucak Sanayi Sitesi yakınlarında midibüs, panelvan ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 11 kişi yaralandı.
3. Sayfa 15.11.2021, 12:39 15.11.2021, 12:43
Aydın-Denizli kara yolunda Denizli yönüne giden Ersan Çetin'in kullandığı 09 T 2105 plakalı panelvan, Kuyucak Sanayi Sitesi yakınlarında aynı yönde ilerleyen Zekeriya Öksüz yönetimindeki işçi taşıyan 09 P 1558 plakalı midibüse arkadan çarptı.
Aynı yönde seyir halinde bulunan Hasan Armut idaresindeki 06 LK 573 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü de yola savrulan panelvanla çarpıştı.
Kazada sürücülerin de aralarında olduğu 11 kişi yaralandı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kuyucak Devlet Hastanesi ve Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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