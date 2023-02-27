Aydın'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 27.02.2023, 01:27
Çamköy Mahallesi'ndeki incir bahçesinde çift süren Halil İbrahim Küçük'ün (51) kullandığı 45 KV 365 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, traktörün altında kalan Küçük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA
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