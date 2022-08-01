Aydın'da feci kaza! Araç şarampole yuvarladı
Aydın'ın Çine ilçesinde otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
3. Sayfa 01.08.2022, 08:46
Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Olkan Yetişkin (30) idaresindeki 09 LR 781 plakalı otomobil, Çine istikametine giderken Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksek Okulu yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Yetişkin ve araçtaki Batuhan Sönmez'in (19) hayatını kaybettiğini belirledi.
Araçtan çıkarılan cenazeler, Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, kazayı duyan Yetişkin ve Sönmez'in yakınları sinir krizi geçirdi.
Kaynak: AA
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