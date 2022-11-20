Aydın'da acı olay: Otomobilin çarptığı çocuk öldü, baba ağır yaralı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, kaldırımda yürüdüğü sırada yoldan çıkan otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, babası ise ağır yaralandı.
3. Sayfa 20.11.2022, 21:42
H.Y. idaresindeki 09 L 0805 plakalı otomobil, Denizli Bulvarı Tabakhane Köprüsü'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil kaldırımda yürüyen Ahmet Demir ile oğlu Yasin Demir'e çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Yasin Demir'in (7) kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı baba ise ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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