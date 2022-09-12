AVM'de silahlı kavga: 5 yaralı
Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde silahlı kavga çıktı. Çıkan olayda 5 kişi yaralandı.
3. Sayfa 12.09.2022, 00:23
Ayazağa'da bulunan bir alışveriş merkezinin kafe bölümünde oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları yaralılar hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ediyor.
Kaynak: AA
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