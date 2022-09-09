Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı: Yaralılar var

Avcılar'daki metrobüs durağında henüz belirlenemeyen nedenle iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen diğer iki metrobüs de kazaya karışan araçlara çarptı. Kazada, 42 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kazaya karışan metrobüslerde sıkışan yaralı yolcuları kurtardı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Avrupa Yakası'nda metrobüs seferlerinin çift yönlü durdurulması nedeniyle hatta uzun araç kuyruğu oluştu.

Bu arada duraktaki vatandaşlar, metrobüs yolundan yürüyerek diğer toplu taşıma araçlarına ulaşmaya çalıştı.

Üst geçitlerde yoğunluk oluştu

Kaza nedeniyle diğer metrobüs duraklarındaki üst geçitlerde de yoğunluk oluştu. Araçlara binmek isteyen vatandaşlar, seferler yapılamadığı için duraklara alınmadı. Bazı vatandaşlar, güvenlik görevlileri ile tartışarak yaşananlara tepki gösterdi.

Metrobüsleri kullanamayan vatandaşlar, metro, otobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşların yollarda kaldıkları görüldü. Birçok noktada insan kalabalıkları oluştu.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Vali Yerlikaya, 42 kişinin yaralandığını açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında maalesef 42 hemşehrimiz yaralandı. İl Sağlık Müdürlüğümüz ekiplerince yaralılarımız en yakın hastanelerimizde tedavi altına alındı. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. İstanbul’umuza geçmiş olsun."