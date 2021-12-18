Av tüfeğiyle eşi tarafından vurulan kadın yaşamını yitirdi
Antalya’nın Demre ilçesinde 28 yaşındaki kadın eşi tarafından av tüfeğiyle ateş ederek yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.
3. Sayfa 18.12.2021, 15:38
Antalya’nın Demre ilçesinde, av tüfeğiyle vurulan kadın hayatını kaybetti.
Karabucak Mahallesi’nde Gülsem B. (28) İle eşi M.B. (37) arasında gece geç saatlerde henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında M.B. eşine av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı.
M.B'nin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Gülsüm B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
M.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Gülsüm B'nin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan çiftin, 9 yıldır evli ve 7 yaşında bir kız çocukları olduğu öğrenildi.
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