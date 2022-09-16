ATV motoru devrildi: 1 ölü
Nevşehir'in Göreme beldesinde, ATV motor şarampole devrildi. Yabancı uyruklu kadın turist hayatını kaybetti.
3. Sayfa 16.09.2022, 14:21
Edinilen bilgiye göre, bölgeye gelen 48 yaşındaki Hindistanlı turist Kulkarnı Paurnıma Daso, kiraladığı ATV ile gezintiye çıktı.
Kullandığı araç Aşk Vadisi yamaçlarında kontrolden çıkarak şarampole devrilen Daso olay yerinde hayatını kaybetti.
Daso'nun cesedi, incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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