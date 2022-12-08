Askeri araç devrildi: 3 asker yaralandı
Karaman'da, lastiği patlayan askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.
3. Sayfa 08.12.2022, 14:53
Alınan bilgiye göre, Uzman Çavuş Halil T. yönetimindeki devriye aracı, sol ön lastiğinin patlaması sonucu Ayrancı ilçesi yakınlarında devrildi.
Kazada, devriye görevinden döndükleri belirtilen sürücü Halil T, Astsubay Mehmet B. ve Uzman Çavuş Ömer Faruk T. yaralandı.
Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.
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