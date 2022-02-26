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Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Isparta'da asansör boşluğuna düşen 40 yaşındaki Hasan Bulut isimli inşaat işçisi öldü.

3. Sayfa 26.02.2022, 21:45
Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

 Isparta'da çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.

Emre Mahallesi'nde bir inşatta çalışan Hasan Bulut (40), dengesini kaybederek üçüncü kattan ikinci kattaki asansör boşluğuna düştü.

Çalışma arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Bulut'un cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından itfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılarak Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
#ısparta #asansör boşluğu #İşçi
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