Arkadaşının attığı tokatla hayatını kaybetti
Şaka yaptığı arkadaşının kendisine attığı tokatla bayılan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 07.03.2022, 11:29
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 16 Şubat'tan bu yana yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ramiz Nevrekop (44) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mehmet Ramiz Nevrekop'a Saraçlar Caddesi'ndeki bir restoranda koruma görevlisi arkadaşı Özkan Makas'ın birkaç kere tokat atması güvenlik kamerasına görüntülerine yansımıştı.
Tokat sonrası bayılan Nevrekop, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Gözaltına alınan Makas, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Makas, ifadesinde arkadaşı Nevrekop'un montunun rengiyle ilgili yaptığı şakalara sinirlenmesi sonrası tokat attığını belirtmişti. Nevrekop, kentteki bir motosiklet kulübünün başkanlığını da yürütüyordu.
Kaynak: AA
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