Arkadaşını silahla başından vuran zanlıya tutuklama
Ankara'da tartıştığı arkadaşını öldüren cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Çankaya'da, tartıştığı arkadaşını silahla başından vuran cinayet şüphelisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Recep Dinç, 15 Mart Salı günü, Ahlatlıbel Mahallesi'nde arkadaşı Gökhan Y'nin çalıştığı şarküteriye geldi.
Recep Dinç ile Gökhan Y. sohbet ederken aralarında tartışma çıktı. Daha sonra Gökhan Y, iş yerindeki tabancasını aldı ve Recep Dinç'in başına ateş etti.
Şüpheli Gökhan Y'nin, silahı Recep Dinç'in elinin altına koyduğu ve çevredekilere, "Gelen polislere Recep'in intihar ettiğini söyleyin" dediği öğrenildi.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Dinç'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Gözaltına alınan zanlı Gökhan Y, Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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