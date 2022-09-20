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Arkadaşı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi ağır yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

3. Sayfa 20.09.2022, 15:51
Arkadaşı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi ağır yaralandı

İddiaya göre, Açık Öğretim Lisesi öğrencileri S.A. (14) ile K.T. (15) arasında Alaylar 1 Mahallesi Abdurrahman Ayaz Parkı'nda okuldaki iş bölümü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A, K.T'yi bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan K.T. ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan K.T, buradaki ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki başka bir hastaneye sevk edildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli S.A. yakalandı.

#Konya #bıçaklı kavga
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