Ardahan'da iki ayrı tır kazası
Ardahan'da meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
3. Sayfa 06.12.2022, 22:20
Kars'tan Ardahan yönüne seyreden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ETY 247 plakalı elyaf yüklü tır, Çatak mevkisinde devrildi.
Sürücünün yaralandığı kazada, elyaf malzemeleri bölgeye getirilen başka bir tıra taşındı.
B.J. idaresindeki 27 AC 803 plakalı tır ise Damal-Posof kara yolunda kontrolden çıktı. Tır, Seyitören köy yoluna girerek durdu.
Kazada hafif yaralanan sürücü ve beraberindeki A.M, Ardahan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
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