Arazi tartışmasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde arazi tartışması sonucu silahlı kavga çıktı. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
3. Sayfa 29.06.2022, 17:06
Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde arazi tartışması sonucu çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Köprübaşı ilçesinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Y.D. M.C. ve R.Y. silahla vurularak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Köprübaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan M.C. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli M.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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