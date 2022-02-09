Arazi anlaşmazlığı meselesinde kardeşini ve eniştesini öldürdü
Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle 6 Şubat'ta çıkan kavgada kardeşini ve eniştesini öldüren zanlıyı yakaladı.
3. Sayfa 09.02.2022, 09:46
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kız kardeşini ve eniştesini öldüren zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Şubat'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada kız kardeşi Aysel (41) ile eniştesi İbrahim Yaşar'ı (46) silahla öldüren İ.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Oluşturulan özel ekip, İ.D'yi kırsal Yaylak Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Cinayet zanlısı, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Kırsal Bakacak Mahallesi'ndeki arazi anlaşmazlığı tartışması kavgaya dönüşmüş, İ.D, kız kardeşi ve eniştesini silahla öldürdükten sonra olay yerinden kaçmıştı.
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