Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. Olayda bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
3. Sayfa 02.07.2022, 12:27
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kırsal Yalınağaç Mahallesi'nde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada biri ağır 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Süleyman A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
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