Aranan kişi aracın içinde ölü bulundu
Denizli'de iki gündür aranan kişi uçurumda bir aracın içinde ölü bulundu.
3. Sayfa 18.02.2022, 01:50
Denizli'de 2 gün önce kayıp ihbarı yapılan kişi, Çardak ilçesinde uçuruma devrilen otomobilde ölmüş halde bulundu.
Gemiş Mahallesi yakınlarında bir kişinin uçurumdan düşen otomobilin içinde hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Araştırma sonucu cesedin, 15 Şubat'ta kent merkezinde kayıp ihbarında bulunulan Tolga Erkan'a (39) ait olduğu belirlendi.
Cenaze, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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