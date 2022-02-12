Araçta tartıştığı kişiyi öldüren kadına tutuklama
İzmir'in Karabağlar ilçesinde hafif ticari araçta tartıştığı kişiyi öldüren kadın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
3. Sayfa 12.02.2022, 13:44 12.02.2022, 13:49
Aşık Veysel Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari araçta Hakkı Öz'ün (43) ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan B.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
B.A'nın ifadesinde, kendisini darbetmeye çalışan Hakkı Öz'ü ittirdiğini ancak nasıl öldüğünü bilmediğini öne sürdüğü öğrenildi.
- Olay
Aşık Veysel Mahallesi'nde 10 Şubat'ta park halindeki hafif ticari aracın sürücü kapısı önünde boynuna emniyet kemeri takılı şekilde bulunan Hakkı Öz'ün (43) öldüğü belirlenmiş, B.A. gözaltına alınmıştı.
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