Araç takla attı: 3 yararlı

Turgut Reis Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde sürücüsü belirlenemeyen 69 AP 226 plakalı otomobil, park halindeki 34 NF 9530 plakalı kamyonete çarparak takla attı.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar hastaneye kaldırıldı.