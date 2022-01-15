Araç şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı
Erzurum'da hafif ticari araç karşıya geçerek şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi yaralandı.
3. Sayfa 15.01.2022, 14:24
Ağrı'dan Erzurum istikametine seyreden Hicabettin B'nin kullandığı 27 R 4210 plakalı hafif ticari araç, Horasan ilçesi yakınlarında karşı şeride geçerek şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada, Naima B. olay yeri, Cemal B. hastaneye kaldırılırken ambulansta yaşamını yitirdi, sürücü ile Ahmet B. yaralandı.
Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan Hicabettin B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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