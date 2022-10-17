Araç şarampole devrildi: 2 yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari araç şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.
3. Sayfa 17.10.2022, 09:51 17.10.2022, 09:53
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde M.S. yönetimindeki hafif ticari araç, Erkenek Mahallesi Karanlıkdere mevkisinde kontrolden çıktı.
Takla atarak şarampole devrilen aracın sürücüsü ile yanındaki D.Ş. ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldıran yaralılar, ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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