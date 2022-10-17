banner38

Araç şarampole devrildi: 2 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari araç şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

3. Sayfa 17.10.2022, 09:51 17.10.2022, 09:53
Araç şarampole devrildi: 2 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde M.S. yönetimindeki hafif ticari araç, Erkenek Mahallesi Karanlıkdere mevkisinde kontrolden çıktı.

Takla atarak şarampole devrilen aracın sürücüsü ile yanındaki D.Ş. ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldıran yaralılar, ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
#Malatya #Trafik Kazası
Yorumlar (0)
banner35
16
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Başakşehir 9 20
3. Beşiktaş 10 19
4. Konyaspor 10 18
5. Trabzonspor 10 18
6. Fenerbahçe 8 17
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Karagümrük 9 9
13. Giresunspor 8 8
14. İstanbulspor 9 8
15. Ankaragücü 8 7
16. Sivasspor 9 7
17. Antalyaspor 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 9 14
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Bournemouth 10 13
11. Fulham 10 12
12. West Ham United 10 11
13. Crystal Palace 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 10 8
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 9 17
7. Valencia 9 14
8. Osasuna 8 13
9. Villarreal 8 12
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 9 10
12. Mallorca 9 9
13. Espanyol 9 9
14. Sevilla 9 9
15. Girona 9 8
16. Getafe 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3
banner23