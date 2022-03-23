Araç nehre düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde araç nehre düştü. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
3. Sayfa 23.03.2022, 13:15 23.03.2022, 13:18
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde nehre düşen araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 46 NE 588 plakalı hafif ticari araç, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı ardından Ceyhan Nehri'ne düştü.
Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine arama kurtarma, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kurtarma ekiplerince araçtan çıkarılan Mustafa (21), Büşra (21) ve Muhammet Küçük (20), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Büşra Küçük, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kuzen oldukları öğrenilen Mustafa ve Muhammet Küçük'ün ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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