Araç hurdaya döndü! 3 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Uğur Çalışkan (35) idaresindeki 16 SFB 64 plakalı otomobil, Güzelyalı ışıklı kavşağında, Yusuf Karademir'in (31) kullandığı 16 UCA 73 plakalı pikapla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye personeli de yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Çalışkan ile otomobildeki Engin Demirayak (35) ve Sezer Paçacı (26) hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Karademir'in Bursa Şehir Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kaza güvenlik kamerasına yansıdı.