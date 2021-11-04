Apartmandan düşen kişi öldü! 5 tutuklama
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, Mustafa Su (42) apartmanın ikinci katından düşerek hayatını kaybetti.
3. Sayfa 04.11.2021, 10:59 04.11.2021, 11:03
Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, Mustafa Su (42) kız arkadaşı D.Ç'nin (23) yaşadığı apartmanın ikinci katındaki dairenin penceresinden zemine düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Su, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Su'nun kız arkadaşı D.Ç. ile olay sırasında evde bulunduğu iddia edilen M.Ç. (28), L.A. (20), M.G. (29) ve E.S'yi (32) gözaltına aldı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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