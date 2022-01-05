Antalya'da vahşet! Öldürüp sandıkta gizledi
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, arkadaşı Saadet Turkanç'ı boğduktan sonra çeyiz sandığına kilitleyip Malatya'ya kaçan 58 yaşındaki katil zanlısı V. E. polise gidip suçunu itiraf etti.
3. Sayfa 05.01.2022, 14:47
Malatya'da emniyete giden V.E. Antalya'da 17 Aralık'ta Saadet Tutkanç'ı çıkan tartışma sonucunda eliyle boğarak öldürdüğünü, cesedini de evdeki sandığa sakladığını belirterek suçunu itiraf etti.
Bunun üzerine Tutkanç'ın Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki evine giden Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının cesedini sandıkta buldu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tutkanç'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheli V.E'nin Antalya'ya getirileceği öğrenildi.
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