Antalya'da korkunç cinayet!
Antalya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park halindeki otomobilde hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gidince sürücüyü başından vurulmuş halde buldu.
3. Sayfa 20.01.2022, 17:10 20.01.2022, 17:10
Antalya'nın Manavgat ilçesinde mobilyacılık yapan bir kişi, kiralık otomobilin içinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu.
Bölgeye giden ekipler, sürücü koltuğunda oturan ve üzerinde kan olan Fatih Şahin'in başının arka kısmından silahla ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi.
Dün kiralanan otomobilin, arka camında da kurşun izleri olduğu tespit edildi.
Yapılan incelemenin ardından Şahin'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Şahin'in mobilya işiyle uğraştığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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