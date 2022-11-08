Antalya'da kan donduran olay! 5. kattan poşetin içinde bebek atıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni doğan bir bebek 5. kattaki evin penceresinden poşet içerisinde atıldı
3. Sayfa 08.11.2022, 16:40
Konaklı Mahallesi 19. Sokak'ta bir apartmanın 5. katından poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebeğin düştüğünü görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince yapılan kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Soruşturma başlatan jandarma, ismi öğrenilmeyen Gürcü uyruklu anne ve kızını gözaltına aldı.
Bebeğin kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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