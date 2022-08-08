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Antalya'da hüzünlü son: Baba ve kızı öldü

Antalya'nın Finike ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve kızı yaşamını yitirdi.

3. Sayfa 08.08.2022, 01:50
Antalya'da hüzünlü son: Baba ve kızı öldü

Özgür A'nın kullandığı 07 VKV 10 plakalı otomobil, Hasyurt Mahallesi D-400 kara yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün öldüğünü belirledi.

Kazada ağır yaralanan sürücünün kızı Nejla A ise kaldırıldığı Finike Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
#Antalya #Trafik Kazası
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