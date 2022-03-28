Antalya'da gizemli ölüm
Antalya'da serada çalışan A.D. akşam üzeri hasta olan kedisini veterinere götürüp getirdikten sonra ölü bulundu.
3. Sayfa 28.03.2022, 22:09
Antalya'da, çalıştığı çiçek serasında ölü bulunan kişinin cesedi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Cemil Bağlan (73), Doğuyaka Mahallesi Kahramanlar Caddesi 1207 Sokak'ta kiraladıkları çiçek serasında çalışırken, ortağı A.D. akşam üzeri hasta olan kedisini veterinere götüreceğini söyleyip ayrıldı.
A.D, veteriner dönüşü Bağlan'ı serada, yerde hareketsiz buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bağlan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Seranın etrafında toplanan mahalleli, gözyaşı döken Bağlan'ın ortağı A.D'yi teskin etmeye çalıştı.
Savcının şüpheli bulduğu olayda, cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kaynak: AA
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