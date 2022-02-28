Antalya'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Antalya'nın Kaş ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
3. Sayfa 28.02.2022, 17:31
Antalya'nın Kaş ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Danimarka uyruklu Hans Jorgen Hansen'in (67) kullandığı 07 AUE 185 plakalı otomobil, Sarılar Mahallesi D-400 kara yolunda, Z.A. (51) yönetimindeki 07 AGB 854 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Hansen, itfaiye ekibince çıkarıldı. Sağlık ekiplerince Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hansen, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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