Antalya'da evde çıkan yangın hasara yol açtı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evde çıkan yangın balkonda bulunan piknik tüpünün patlamasına yol açtı.
3. Sayfa 25.07.2022, 00:53
Güllerpınarı Mahallesi'nde bir apartmanın 7. katındaki dairenin balkon kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, balkonda bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu, dairenin salon ve mutfak kısmına da sıçradı.
İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA
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