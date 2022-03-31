Antalya'da aileler arasında kavga: 11 yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde aralarında husumet bulunan iki ailenin kavgasında 11 kişi yaralandı.
3. Sayfa 31.03.2022, 08:10
Şekerhane Mahallesi'nde, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki ailenin üyelerinin tartışması kavgaya dönüştü.
Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 11 kişi yaralandı.
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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